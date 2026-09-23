  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Westasien & Nahost

Sanaa: Wenn Amerika zur Unterstützung Saudi-Arabiens eingreift, greifen wir seine Interessen an

23 September 2026 - 21:20
News ID: 1869219
Source: ABNA
Sanaa: Wenn Amerika zur Unterstützung Saudi-Arabiens eingreift, greifen wir seine Interessen an

Ein Militärberater der Armee und der jemenitischen Kämpfer sagte der Nachrichtenagentur AFP: Wenn Amerika zur Unterstützung Saudi-Arabiens eingreift, greifen wir seine Interessen in der Region an.

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna sagte ein Militärberater der Armee und der jemenitischen Kämpfer heute am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP, dass diese Gruppe, wenn Washington zur Unterstützung Saudi-Arabiens in den Konflikt im Jemen eingreift oder versucht, die Straße von Bab al-Mandab zu öffnen, die Interessen Amerikas in Westasien angreifen wird.

Abed Mohammad al-Thawr, Militärberater des Jemen, sagte in diesem Zusammenhang: Wenn Amerika es wagt, mit seinen Flotten militärisch einzugreifen oder zu versuchen, die Kontrolle über Bab al-Mandab zu übernehmen, gilt diese Handlung für sie und jeden anderen als rote Linie.

Dieser jemenitische Militärberater betonte: Wir werden deswegen kämpfen.

Your Comment

You are replying to: .
captcha