Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Seyed Abbas Araqchi, der Außenminister, im virtuellen Raum: Bei einem Treffen mit europäischen Beamten habe ich vor der Unterstützung von Kriegsverbrechen Amerikas und Israels gewarnt.

Er sagte: Bei meinen Treffen mit Frau Kallas, der Hohen Vertreterin der Europäischen Union, und anderen europäischen Beamten habe ich vor den schweren und langfristigen Folgen der Erleichterung und Unterstützung der Kriegsverbrechen Israels und Amerikas gewarnt, sowohl in Gaza als auch im Iran.

Der Außenminister fügte hinzu: Abgesehen von diesem großen Fehler, sollte der Generalsekretär der NATO bis heute begriffen haben, dass das Beugen des Hauptes vor einem Tyrannen ihn niemals zufriedenstellen wird.

Es ist erwähnenswert: Mark Rutte, der Generalsekretär der NATO, behauptete in seinen Äußerungen, dass die Durchführung der sogenannten Operation «Epischer Zorn» (Epic Fury) ohne die Verfügung über Europa als Plattform für die Ausübung amerikanischer Macht unmöglich gewesen wäre. Er bestätigte, dass seit dem 28. Februar dieses Jahres bis heute 5000 Flugzeuge von europäischen Stützpunkten zur Unterstützung der Operation «Epischer Zorn» gestartet sind.