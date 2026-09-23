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Generalmajor Rezaei: Die neue Diplomatie Irans wird nicht in die Vergangenheit zurückkehren

23 September 2026 - 21:17
News ID: 1869212
Source: ABNA
Generalmajor Rezaei: Die neue Diplomatie Irans wird nicht in die Vergangenheit zurückkehren

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates schrieb in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: Die neue Diplomatie Irans wird nicht in die Vergangenheit zurückkehren.

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Generalmajor Mohsen Rezaei, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: Die neue Diplomatie Irans wird nicht in die Vergangenheit zurückkehren. Wir werden Amerika zwingen, die Rechte der iranischen Nation zu respektieren und die übermittelten Bedingungen zu erfüllen.

Er fügte hinzu: Andernfalls wird die Straße von Hormus nicht geöffnet.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates bemerkte weiter, indem er auf die Position zu den Verhandlungen hinwies: Genug verhandelt, handelt.

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