Antizionistische Operation in Beit Aour und Reaktion der Hamas

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte die Islamische Widerstandsbewegung Palästinas (Hamas) heute Abend am Mittwoch in einer Erklärung als Reaktion auf die antizionistische Operation in Ramallah, dass die «heroische» Operation des heutigen Abends gegen eine Gruppe zionistischer Soldaten in der Nähe des Kontrollpunkts Beit Aour, westlich von Ramallah, die nach ihren Angaben von einem der Palästinenser durchgeführt wurde, eine natürliche Antwort auf die Maßnahmen der Siedler und der Besatzerführer sowie auf ihre wiederholten Einfälle in die Al-Aqsa-Moschee und die Entweihung islamischer Heiligtümer ist.

In dieser Erklärung wurde betont: Die Verbrechen der Besatzer und der Siedlermilizen und die ständige Verletzung der Rechte des palästinensischen Volkes und Landes im besetzten Westjordanland werden für sie nichts außer weiteren Niederlagen und Schlägen zur Folge haben.

Weiter betonte die Hamas, dass die Palästinenser und die protestierende Jugend im Westjordanland und im besetzten Jerusalem den Widerstand in all seinen Formen und Mitteln im Kampf gegen die Besatzer und Siedler im gesamten besetzten Gebiet verstärken müssen.

Zuvor hatten die Medien des zionistischen Regimes über eine antizionistische Operation mit einem Fahrzeug auf der Straße Nr. 443 im Westjordanland berichtet. Der vierte Kanal des zionistischen Regimes berichtete über die schwere Verwundung eines der Zionisten, und einige Quellen gaben eine höhere Zahl von Verletzten an. Der Ausführende dieser Operation wurde zum Ziel des Beschusses der Besatzer.

Nach diesem Vorfall wurde eine große Anzahl von Soldaten zum Ort des Kontrollpunkts, an dem die Operation durchgeführt wurde, entsandt. Die hebräischen Medien gaben zu, dass die Person, die zum Ziel der Überfahroperation im Westjordanland wurde und schwer verletzt wurde, ein zionistischer Soldat ist.