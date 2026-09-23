Lapid: Israel steht vor einer ernsten diplomatischen Krise

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Anadolu erklärte Yair Lapid, der Oppositionsführer des zionistischen Regimes, am Mittwoch, dass dieses Regime infolge der Zunahme internationaler Kritik an der Eskalation der Gewalt der Besatzer im besetzten Westjordanland mit einer «ernsten diplomatischen Krise» konfrontiert sei.

Lapid äußerte diese Aussagen in einer Nachricht im sozialen Netzwerk X als Reaktion auf die Äußerungen von Emmanuel Macron, dem Präsidenten Frankreichs, über die Situation im besetzten Westjordanland.

Macron kritisierte am Dienstag in seiner Rede zu Beginn der einundachtzigsten Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York die Eskalation der Gewalt israelischer Besatzer im besetzten Westjordanland.

Er sagte, die Maßnahmen der Besatzer «berauben das palästinensische Volk seines legitimen Rechts auf Leben».

Der Präsident Frankreichs sagte auch, dass die Bemühungen zur Herstellung des Friedens im Gazastreifen «keinen einzigen humanitären Übergang öffnen konnten», und beschrieb die bestehende Situation als «Schande für alle».

Lapid sagte in Kritik an Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes: «Die Aufgabe des Premierministers ist nicht, Material in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, sondern die Realität zu verändern.»

Er fügte hinzu: Wir sind in eine ernste diplomatische Krise verwickelt, die genau jetzt die Sicherheit Israels bedroht. Was bisher getan wurde, ist gescheitert, und das ist eine Realität, die nicht geleugnet werden kann.

Lapid fuhr fort: Was haben wir letztendlich erreicht? Nur mehr Wahlpropaganda.