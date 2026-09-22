Macron: Ich habe mich mit Trump auf eine Verringerung der Spannungen auf dem Energiemarkt geeinigt

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, berichtete „Emmanuel Macron“, der Präsident Frankreichs, über eine Einigung mit Donald Trump, dem Präsidenten der USA, zur Verringerung der Spannungen auf den Energiemärkten, zum Schutz der Infrastruktur des Nahen Ostens und der Schifffahrt in der Straße von Hormus und zum Versuch, Angriffe auf die Energie- und Zivilinfrastruktur der Ukraine vorübergehend zu stoppen.

Macron sagte auch, dass beide Seiten vereinbart hätten, ihre Bemühungen zu koordinieren, um eine vorübergehende Einstellung der Angriffe gegen die Energieinfrastruktur und die Zivilinfrastruktur der Ukraine zu erreichen.

Der Präsident Frankreichs betonte, dass so schnell wie möglich ernsthafte Verhandlungen über die Bedingungen für die Herstellung des Friedens zwischen Russland und der Ukraine beginnen müssten.