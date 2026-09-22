Vereitelung einer Terroroperation des saudi-arabischen Geheimdienstes in Sanaa

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Hisam al-Assad, ein prominentes Mitglied des Politbüros der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, durch die Veröffentlichung eines Beitrags, dass es den Sicherheitskräften gelungen sei, eine Terroroperation des saudischen Regimes mittels mit Bomben präparierter Motorräder und Selbstmordattentäter gegen einige Märkte und Moscheen in Sanaa zu vereiteln.

Er fügte hinzu, dass diese Operation ohne Schäden oder Verluste vereitelt wurde und die daran beteiligten Personen, die alle mit dem saudi-arabischen Geheimdienst in Verbindung standen, festgenommen wurden.

Al-Assad erklärte: „Diese Terroroperation erinnert an die Terroroperation gegen Moscheen in Sanaa und Saada im März 2015 durch saudische Selbstmordattentäter während des Freitagsgebets. Der saudi-arabische Geheimdienst hatte zuvor auch im Jahr 2014 den Tahrir-Platz in Sanaa ins Visier genommen, und im Jahr 2013 griffen 12 saudische Selbstmordattentäter das al-Ardi-Krankenhaus in Sanaa an.“

Er betonte: „Die erneute Verwendung dieser terroristischen Instrumente durch das saudische Regime zeugt von seinem Daesh- und Takfiri-Wesen und von der Niederlage gegenüber dem Willen des jemenitischen Volkes.“