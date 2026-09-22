Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, enthüllte die italienische Zeitung „La Repubblica“ unter Berufung auf hochrangige Regierungsquellen, dass dieses Land schnell und in geheimer Weise die Verlegung und Verschiebung einer Reihe seiner Kampfflugzeuge auf dem Luftwaffenstützpunkt Taif in Saudi-Arabien durchführt.

Gemäß diesem Bericht befürchten die italienischen Behörden, dass die genannten Kampfflugzeuge zum Ziel von Angriffen der jemenitischen Kräfte werden könnten. Zuvor war diese Basis bereits Ziel der Streitkräfte des Jemen gewesen, und eines der Eurofighter-Kampfflugzeuge wurde schwer beschädigt.

Informierte Quellen betonten, dass zwei Militärtransportflugzeuge vom Typ C-130J an der Spitze der Ausrüstung und Geräte standen, die aufgrund der direkten und ernsten Gefährdung schnell verlegt wurden. Währenddessen sind weiterhin Hunderte italienische Militärangehörige innerhalb der Basis Taif stationiert, und die Geheimdienste in Rom prüfen Optionen für einen teilweisen oder vollständigen Abzug der Kräfte.

Veröffentlichte Berichte deuten darauf hin, dass die jemenitischen Behörden Italien mitgeteilt haben, dass sie sich nicht im Krieg mit diesem Land befinden, aber was machen italienische Kampfflugzeuge in Saudi-Arabien?

Es ist erwähnenswert, dass die Luftabwehrsysteme Saudi-Arabiens nicht in der Lage sind, Angriffen des Jemen entgegenzuwirken und die Militärbasen dieses Landes und ausländische Basen zu schützen.