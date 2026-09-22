Peseschkian: Die UN-Sitzung ist eine Gelegenheit, die Unterdrückung und die Macht Irans zum Ausdruck zu bringen

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, erklärte Massud Peseschkian, der Präsident [Irans], vor seiner Abreise zur Generalversammlung der Vereinten Nationen am Flughafen Mehrabad: „In der Tat [findet die Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen] unter dem Motto des Vertrauens statt. Ein Thema, das nicht existiert. [Die Amerikaner] sprechen unter diesem Motto von Menschenrechten, ignorieren sie aber.“

Er fügte hinzu: „Sie treten viele Rahmenwerke des Völkerrechts und der Rechtsnormen, die Menschen und Länder haben können, sehr klar und deutlich mit Füßen, weil sie Macht haben und Zwang ausüben können.“

Er fügte hinzu: „[Die Generalversammlung der Vereinten Nationen] ist ein Ort, an dem wir unsere Worte, unsere Unterdrückung und unsere Macht zu Gehör der Welt bringen können, und in diesem bestehenden Raum werden wir in der Lage sein, mit einer großen Zahl von Politikern aus verschiedenen Ländern, kulturellen Zentren sowie mit den Medien Gespräche zu führen.“

Der Präsident betonte: „Die Teilnahme an der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist eine Gelegenheit, unsere Positionen, unsere Unterdrückung und unsere Macht zu Gehör der Welt zu bringen.“

Der Präsident sagte: „Trotz aller Schwierigkeiten, die unser liebes Volk und unsere Kämpfer auf dem Weg [des Krieges und des Widerstands] ertragen haben, ist die Realität, dass wir aus dieser Sache erhobenen Hauptes hervorgegangen sind, und dies ist eine Ursache für Würde und Stolz, und wir werden mit Macht in der Lage sein, unsere Positionen in diesen internationalen Foren darzulegen und [die Rechte der iranischen Nation] zu verteidigen.“

Er fuhr fort: „Ich hoffe, Gott hilft, dass wir die wahre Botschaft unserer Unterdrückung zu Gehör der Welt bringen können und dabei mit Macht ihnen erklären können.“

Der Präsident betonte: „Trotz all dieser Niederträchtigkeit und Ungerechtigkeit, die [die Feinde gegen Iran begangen haben], stehen wir mit Würde und Macht und stehen und werden bis zum letzten Atemzug für das Land, das Volk, unsere Überzeugungen und unseren Glauben stehen.“

Peseschkian erklärte mit Bezug auf die früheren Verhandlungen mit den Amerikanern: „Wir waren mehrmals am Verhandlungstisch und haben gemeinsam [eine Absichtserklärung] unterzeichnet, aber trotz allem, was [die Absichtserklärung] wir unterzeichnet haben und am Verhandlungstisch waren, sieht und sah die ganze Welt leider, dass sie das Geschriebene sehr leicht mit Füßen getreten haben.“