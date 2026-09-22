Botschaft des Obersten Führers Irans zum Ableben von Ayatollah al-Uzma Schubairi

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sprach der Oberste Führer der Islamischen Revolution sein Beileid zum Ableben von Ayatollah al-Uzma Schubairi, möge der Allmächtige mit ihm zufrieden sein, einem hochrangigen Rechtsgelehrten und einem der erstklassigen Forscher des Schiismus, aus.

Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers

Die traurige Nachricht vom Ableben des großen Lehrmeisters, des hochrangigen Rechtsgelehrten Ayatollah al-Uzma Schubairi, möge der Allmächtige mit ihm zufrieden sein, ist eingetroffen. Dieser verehrte Gelehrte verbrachte sein ganzes gesegnetes Leben, mit Ausnahme der ersten few Jahre seiner Kindheit, auf dem Weg des Lernens, Lehrens und Forschens und wurde stets von seinen Altersgenossen und Zeitgenossen sowie seinen Lehrern als eine forschende und tiefgründige Persönlichkeit angesehen. Seine Beherrschung der verschiedenen Künste der Ableitung religiöser Vorschriften ging mit Feingefühl und der Berücksichtigung aller Details einher. Die Lehrsitzungen dieses großen Mannes waren selbst dann, wenn die Zahl der Anwesenden nicht mehr als einige wenige überstieg, als Sitzungen des eingehenden Studiums und der gründlichen Untersuchung bekannt, und dies zu Recht.

Gott sei Dank hatten in den letzten etwas mehr als drei Jahrzehnten viele die Ehre, von seiner kostbaren Gegenwart im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu profitieren und für ihre wissenschaftlichen Kreise und ihre Lehre zu schöpfen. Seine Gegenwart war eine Stätte des Gebens und Nehmens, selbst wenn er nach dem Unterricht zu seinem gesegneten Hause schritt. Abgesehen von seiner unbestrittenen wissenschaftlichen Autorität war sein bescheidenes und väterliches Verhalten gegenüber Studenten und Gelehrten ebenfalls offensichtlich und lehrreich.

Zweifellos hat der Verlust dieser herausragenden Persönlichkeit eine Lücke in der Reihe der erstklassigen Forscher des Schiismus in der heutigen Zeit hinterlassen, deren Schließung vielleicht lange dauern wird. Ich spreche mein Beileid für dieses Unglück unserem Herrn, möge der Allmächtige sein gesegnetes Erscheinen beschleunigen, und den religiösen Schulen, insbesondere seinen Schülern und Anhängern, und ganz besonders seiner gesegneten Familie, die Gelehrte und Tugendhafte erzogen hat, aus und erbitte vom Allmächtigen Herrn die Erhöhung der Rangstufen für diesen großen Mann.