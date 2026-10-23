Araghtschi über die Kosten des amerikanischen Volkes für Israel: Das ist eine parasitäre Beziehung!

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghtschi in einem Beitrag in sozialen Netzwerken: Die Vereinigten Staaten haben in den letzten drei Jahren 11 Milliarden Dollar aus den Steuern des amerikanischen Volkes für die Raketenverteidigung Israels ausgegeben. Tatsächlich haben die USA zum Schutz Israels mehr Abfangraketen abgefeuert als Israel selbst. Dies ist keine Beziehung mehr, die auf gegenseitigen Interessen beruht; es ist eine parasitäre und einseitige Beziehung.