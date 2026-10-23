Kosari: Wir müssen die Blockade Irans auf rechtlichen Wegen verfolgen

Esmail Kosari erklärte in einem Interview unter Hinweis auf die Notwendigkeit der rechtlichen Verfolgung der Maßnahmen der USA gegen die Islamische Republik Iran: Leider verfügen die internationalen rechtlichen Mechanismen nicht über ausreichende Macht und Durchsetzungsgarantie, um Verstöße zu behandeln und Gesetzesbrecher zur Rechenschaft zu ziehen, und genau dies hat dazu geführt, dass einige Mächte zur Sicherung ihrer Interessen handeln, ohne den Rechten anderer Länder und Völker ausreichend Beachtung zu schenken.

Er fügte hinzu: Unter solchen Bedingungen ist es notwendig, diesem Ansatz mit Macht und Entschlossenheit entgegenzutreten und Amerika mit Autorität aus der Region zu vertreiben, damit internationale Gesetze im wahrsten Sinne des Wortes umgesetzt werden.

Kosari kritisierte die Arbeitsweise der internationalen Justizorgane bei der Behandlung von Verstößen der USA und betonte: Wenn die internationalen Justizorgane über ausreichende Befugnisse und Macht zur Bekämpfung der Rechtsbrecher verfügten, hätten sie solche Fragen viel früher behandeln müssen. Dennoch dürfen diese Bedingungen nicht zur Einstellung der Verfolgungen führen, und die Judikative der Islamischen Republik Iran muss die Maßnahmen und Verstöße der USA gegen Iran, einschließlich der Seeblockade unseres Landes, sorgfältig dokumentieren und auf rechtlichen Wegen verfolgen.