Neueste Behauptung der CENTCOM-Terroristen gegen Iran

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Dschasira berichtet, behauptete das Zentralkommando der terroristischen US-Armee (CENTCOM) heute am Montag in einer veröffentlichten Mitteilung, bisher die Route von 110 Handelsschiffen im Rahmen des Plans zur Verschärfung der Seeblockade Irans geändert zu haben.

Diese terroristische Einrichtung behauptete in Fortsetzung ihrer Behauptung zur Stärkung der Moral ihrer Militärs gegenüber den iranischen Verteidigungskräften: Bis heute haben wir die Route von 110 Handelsschiffen geändert, um die Einhaltung der Vorschriften zur Blockade Irans sicherzustellen!

Die genannte terroristische Einrichtung hatte zuvor ebenfalls ähnliche Behauptungen aufgestellt.