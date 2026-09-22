Deutschlands Bemühungen zur Eindämmung der Folgen des Krieges gegen Iran

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die deutsche Nachrichtenagentur berichtet, beabsichtigt die Regierung dieses Landes, Pläne zur Senkung der Benzin- und Dieselpreise vorzulegen, da aufgrund der Spannungen in der Region und der amerikanischen Aggression gegen Iran die Benzinpreise in Frankreich und Deutschland stark in die Höhe geschnellt sind.

Gemäß diesem Bericht soll die auf Energie, insbesondere Benzin und Diesel, erhobene Steuer um 14 Cent pro Liter gesenkt werden.

Das deutsche Finanzministerium prognostiziert, dass diese Maßnahme zu einem Rückgang der Steuereinnahmen in Höhe von 2,85 Milliarden Dollar führen wird.

Der Dieselpreis in Frankreich stellte ebenfalls einen neuen Rekord auf und erreichte 2,41 Euro (2,76 Dollar) pro Liter. Währenddessen setzen sich die Störungen in der Energie- und Kraftstofflieferkette in der Welt aufgrund des Krieges gegen Iran und der Spannungen in der Straße von Hormus fort, und die Weltmärkte erleben eine Kraftstoffknappheit und einen starken Preisanstieg.

Auch der Durchschnittspreis pro Liter bleifreiem Benzin mit 98 Oktan überstieg 2,28 Euro (2,61 Dollar). Der Durchschnittspreis für Benzin mit 95 Oktan, der meistverkauften Benzinsorte in Frankreich, überstieg ebenfalls 2,17 Euro (2,48 Dollar) pro Liter und bleibt seit mehr als 10 Tagen über dem im Jahr 2022 verzeichneten Rekord.

Offizielle, von der französischen Regierung veröffentlichte Berichte zeigen, dass 11 Prozent der Tankstellen im ganzen Land kein Benzin oder Diesel mehr haben, und diese Zahl erreicht in einigen Regionen 16 Prozent.