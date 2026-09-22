Vance: Wir wollen den Wiederaufbau des iranischen Nuklearprogramms verhindern

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte „JD Vance“, der Vizepräsident der USA, in einem Gespräch mit Newsmax, dass Washington danach strebt, dass Iran nicht über die Ressourcen und die Infrastruktur verfügt, die für den Wiederaufbau seines Nuklearprogramms erforderlich sind.

Die Äußerungen von Vance erfolgten zu einer Zeit, in der das in Iran erworbene Anreicherungswissen und die Nukleartechnologie nicht „zerstört“ werden können, und selbst nach einer Beschädigung der Anlagen die Möglichkeit besteht, die technischen Kapazitäten wiederherzustellen.

Militärische Angriffe mögen die Nuklearinfrastruktur Irans beschädigen oder Aktivitäten vorübergehend verzögern, aber das in diesem Bereich angesammelte Wissen und die technische Expertise werden durch Bombardierungen nicht vernichtet.