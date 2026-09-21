Guterres: Der Sicherheitsrat ist gelähmt

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, erklärte António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, heute am Montag in einer Rede: Wir stehen vor einer tiefen geopolitischen Spaltung, die den Sicherheitsrat gelähmt hat.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen fuhr dann fort: Die Großmächte selbst werden in Kriege verwickelt, die in einigen Fällen dem Völkerrecht widersprechen. Diese Situation schafft eine Atmosphäre der Straflosigkeit, in der mittlere Mächte glauben, tun zu können, was sie wollen.

António Guterres wies indirekt auf die illegale Aggression der USA gegen iranisches Territorium hin und fügte hinzu: Der Grund dafür ist, dass sie keine Konsequenzen zu befürchten haben und die Kriege zunehmen und immer komplexer werden.