Jahja Sari: 917 Luft- und Raketenangriffe des saudischen Feindes; wir werden antworten

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masira berichtet, warnte Jahja Sari, der Sprecher der Streitkräfte des Jemen, unter Hinweis auf die Verschärfung der Angriffe des saudischen Feindes auf den Jemen, dass diese Angriffe nicht unbeantwortet bleiben werden.

Er fügte hinzu: In einer umfassenden Eskalation führte der verbrecherische saudische Feind 157 Luft- und Raketenangriffe durch, wobei er F-15- und Typhoon-Kampfflugzeuge einsetzte, die von den Luftwaffenstützpunkten Chamis Muschait und Taif starteten, sowie Raketenangriffe aus Nadschran und Dschisan, und die Provinzen Al-Dschauf, Taiz, Saada und Marib ins Visier nahm.

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen erklärte: Die Zahl der Luft- und Raketenangriffe seit Beginn der Spannungsverschärfung hat 917 erreicht.

Er betonte: Mit Gottes Willen wird diese große Aggression nicht unbeantwortet bleiben.