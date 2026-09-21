  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Westasien & Nahost

Jahja Sari: 917 Luft- und Raketenangriffe des saudischen Feindes; wir werden antworten

21 September 2026 - 22:36
News ID: 1868368
Source: ABNA
Jahja Sari: 917 Luft- und Raketenangriffe des saudischen Feindes; wir werden antworten

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen wies auf die Verschärfung der Angriffe des saudischen Feindes auf den Jemen hin und warnte, dass diese Angriffe nicht unbeantwortet bleiben werden.

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masira berichtet, warnte Jahja Sari, der Sprecher der Streitkräfte des Jemen, unter Hinweis auf die Verschärfung der Angriffe des saudischen Feindes auf den Jemen, dass diese Angriffe nicht unbeantwortet bleiben werden.

Er fügte hinzu: In einer umfassenden Eskalation führte der verbrecherische saudische Feind 157 Luft- und Raketenangriffe durch, wobei er F-15- und Typhoon-Kampfflugzeuge einsetzte, die von den Luftwaffenstützpunkten Chamis Muschait und Taif starteten, sowie Raketenangriffe aus Nadschran und Dschisan, und die Provinzen Al-Dschauf, Taiz, Saada und Marib ins Visier nahm.

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen erklärte: Die Zahl der Luft- und Raketenangriffe seit Beginn der Spannungsverschärfung hat 917 erreicht.

Er betonte: Mit Gottes Willen wird diese große Aggression nicht unbeantwortet bleiben.

Your Comment

You are replying to: .
captcha