Wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtet; Ali Bahreini, Botschafter und ständiger Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen in Genf, erklärte auf der dreiundsechzigsten Sitzung des Menschenrechtsrates: Iran war im vergangenen Jahr den schwersten Aggressionen der USA und Israels ausgesetzt, deren Folgen — vom direkten Krieg bis zum wirtschaftlichen Druck — auf unsere nationale Sicherheit und Stabilität abzielten. Heute möchte ich im Namen einer Nation sprechen, die im vergangenen Jahr die tiefgreifenden Folgen einer offenen und barbarischen Aggression erlitten hat, die von den USA und dem israelischen Regime verübt wurde.

Er fügte hinzu: Der Großteil der Krisen, die wir erlitten haben — vom Krieg bis zu wirtschaftlichen Problemen und der Seeblockade — wurde von den USA und ihrer Stellvertreterkraft in der Region geformt, verschärft und von außen angestiftet, was ernste Folgen für unsere nationale Souveränität, soziale Stabilität und regionale Sicherheit hatte.

Er sagte: Im Verlauf dieses asymmetrischen Krieges widerstand unser Volk einigen der komplexesten Kriegsverbrechen. Die Aggressoren versuchten, die Grundlagen unserer Zivilisation anzugreifen, bombardierten unsere Schulen, zerstörten unsere Kraftwerke, ermordeten unsere Beamten und zielten auf unschuldige Zivilisten. Jetzt ist es die dringende Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, die Täter dieser Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Iran hat sich entschlossen gegen aggressive Maßnahmen und von außen gelenkte Versuche zur Schwächung seiner Sicherheit und Stabilität widersetzt. Unser heutiges kollektives Handeln zur Rechenschaftziehung der Aggressoren ist eine Investition in die kollektive Zukunft aller von uns. Das iranische Volk ist zwischen ausländischer Aggression und den wirtschaftlichen Folgen einseitiger Zwangsmaßnahmen gefangen.

Bahreini fügte hinzu: Angesichts der systematischsten und unmenschlichsten Zwangsmaßnahmen, die von den Vereinigten Staaten verhängt wurden, hielt unser Volk das Verständnis der Menschen für die Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert waren, das Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten und die Stützung auf die Stärke und Ressourcen unseres Landes aufrecht. Wir haben Widerstandsfähigkeit gegenüber den Sanktionen gezeigt; dennoch sollte unsere Widerstandsfähigkeit nicht so interpretiert werden, dass sie die internationale Gemeinschaft von ihrer Verantwortung entbindet, den kriminellen Charakter solcher Maßnahmen anzuerkennen, die gegen eine ganze Nation verhängt wurden. Die Januar-Proteste im Iran waren zunächst friedlich, verwandelten sich aber nach ausländischer Einmischung sofort in gewalttätige Unruhen. Amerikanische Beamte bestätigten öffentlich die Übergabe und den Schmuggel von Waffen in den Iran zur Verteilung unter den Demonstranten. Die Waffenübergabe spielte zusammen mit ausländischen Anstiftungen eine wichtige Rolle bei der Verschärfung der Unruhen und im breiteren Verlauf der Ereignisse, die vor den späteren Aggressionen stattfanden.

Er sagte abschließend: Abschließend ist Iran der Ansicht, dass die vorsätzliche Anwendung wirtschaftlichen Drucks gegen eine Nation zusammen mit der Manipulation und Militarisierung innerer Unruhen (durch Ausländer) ein Beispiel für «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» ist, eine Tatsache, die die Fact-Finding-Mission (FFM) sich weigert anzuerkennen und die Verantwortung dafür den USA und ihrer Stellvertreterkraft zuzuschreiben.