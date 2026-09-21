Peseschkian: Iran und Pakistan können ihren Bedarf decken

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, betonte Massud Peseschkian, der Präsident unseres Landes, heute Abend am Montag bei einem Treffen mit Seyed Mohsen Naqvi, dem Innenminister Pakistans, seine Zufriedenheit über den wachsenden Verlauf der Beziehungen zwischen Teheran und Islamabad und die Notwendigkeit der Stärkung und Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, darunter Handel, Energie, Tourismus, Investitionen sowie kulturelle und wissenschaftliche Verbindungen.

Der Präsident wies auf die deutlich gestiegene Ebene der Beziehungen zwischen den beiden Ländern hin und erklärte: Wir freuen uns, dass Sie den Prozess der bilateralen Zusammenarbeit kontinuierlich verfolgen, und hoffen, dass diese Interaktionen in allen Bereichen mit größerer Ernsthaftigkeit fortgesetzt werden.

Peseschkian wies auch auf den sich ausweitenden Prozess der Interaktion zwischen islamischen Ländern hin und betonte: Wir sind der Überzeugung, dass die Maßnahmen und der Druck der USA den Grundstein für eine verstärkte Annäherung und kontinuierliche Interaktion zwischen islamischen Ländern gelegt haben, und die zahlreichen Treffen und Konsultationen zwischen iranischen und pakistanischen Delegationen sind ein klares Beispiel für diesen Prozess.

Der Präsident unterstrich die Notwendigkeit der Stärkung gemeinsamer Investitionen und der Ausweitung der Verbindungen zwischen verschiedenen Sektoren der beiden Länder und bemerkte: Wir hoffen, dass wir mit der Entwicklung gemeinsamer Investitionen, der Ausweitung der Verbindungen und der Erleichterung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit eine noch tiefere Vertiefung der Beziehungen zwischen Iran und Pakistan erleben werden.