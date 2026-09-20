Trumps Berechnungen bezüglich Iran waren falsch; wir sind bereit für einen schicksalhaften Krieg

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Generalmajor Mohsen Resai, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates unseres Landes, in einem Gespräch mit dem Sender Al-Jazeera, dass die Einschätzungen und Berechnungen des amerikanischen Präsidenten bezüglich Iran falsch waren und der Krieg auf Anstiftung von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, begonnen wurde. Es liegt im Interesse Washingtons, den Bedingungen Irans für den Ausstieg aus dem Krieg zuzustimmen, und die Drohungen von Donald Trump, dem Präsidenten Amerikas, werden kein Ergebnis haben.

Er erklärte, dass Iran für einen schicksalhaften Krieg bereit sei, und betonte, dass Teheran die Schwachstellen der amerikanischen Armee kenne und besser als zuvor darauf vorbereitet sei, den Luftangriffen dieses Landes zu begegnen. Iran ist nach dem Austritt Amerikas aus dem Memorandum of Understanding zu dem Schluss gelangt, dass es seine Strategie gegenüber Washington ändern muss.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates erklärte außerdem, dass Iran kürzlich eine Anti-Schiffs-Rakete in der Nähe eines amerikanischen Flugzeugträgers getestet habe. Wir sind ernsthaft in der Verteidigung, und wenn wir angegriffen werden, werden wir amerikanische Stützpunkte und die Interessen Washingtons in der Region mit größerer Intensität ins Visier nehmen.

Er fügte weiter hinzu, dass die Konsultationen mit den Vermittlern Katar und Pakistan weiterhin andauern und Iran ihnen seine Bedingungen für Verhandlungen mitgeteilt hat. Iran steht in Kontakt mit dem katarischen Vermittler, und dieser Vermittler hat Washingtons die Bedingungen Teherans für die Beendigung des Krieges übermittelt, und Iran wartet auf Trumps Antwort auf diese Bedingungen.

Generalmajor Resai betonte weiter, dass die Bedingungen Teherans die Beendigung des Krieges an allen Fronten, die Freigabe der blockierten Vermögenswerte Irans und die Beendigung der Seeblockade umfassen. Die Maßnahmen Amerikas und des zionistischen Regimes ermöglichen es Iran, aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen auszutreten.

Er bemerkte: Iran hat bisher keine Entscheidung zum Austritt aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen getroffen, und diese Angelegenheit hängt vom Verhalten Washingtons ab. Teheran bleibt dem Fatwa des Märtyrer-Führers der islamischen Revolution treu und hat seine Nukleardoktrin nicht geändert, aber es ist unklar, was in Zukunft geschehen wird.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans sagte abschließend: Iran wünscht die Beendigung des Krieges zwischen Saudi-Arabien und Jemen, und die Jemeniten wünschen ebenfalls eine Einigung mit Riad zu erzielen.