Iranischer Beamter: Das Niveau der militärischen Bereitschaft Irans hat den höchsten Stand erreicht

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete der Sender Russia Al-Youm unter Berufung auf einen iranischen Beamten, dessen Name und Position nicht genannt wurden, dass die iranischen Streitkräfte ihre operative Bereitschaft auf das höchste Niveau gebracht haben, um für jegliche mögliche militärische Entwicklungen oder Abenteuer bereit zu sein.

Dieser iranische Beamte erklärte außerdem: Antwortpläne auf Luft-, Boden- und Seeeebene sind vorbereitet; auf eine Weise, die die Möglichkeit bietet, eine schwere, weitreichende und überraschende Antwort gegen die Kräfte und militärischen Interessen Amerikas und Israels zu geben.