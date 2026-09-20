Sardar Shekartschi: Die Initiative in der Straße von Hormus liegt in den Händen der iranischen Streitkräfte

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Sardar Abolfazl Shekartschi, ranghoher Sprecher der Streitkräfte, in einer Botschaft: Die Projektion und die falsche und lächerliche Behauptung des CENTCOM-Kommandeurs über die Begleitung von Öltankern und den Abtransport von einer Milliarde Barrel Öl in den letzten zwei Monaten ist eher eine gescheiterte psychologische Operation, um den erschöpften und ausgelaugten Kräften der Terrorarmee Amerikas in der Region Moral zu geben und die übermäßigen finanziellen und menschlichen Kosten Amerikas in der Region zu rechtfertigen, als eine Realität, und sie kann die Realität des Abzugs der aggressiven Armee dieses Landes aus der Region nicht ändern.

Er betonte, dass die Initiative in der Straße von Hormus weiterhin in den Händen der mächtigen iranischen Streitkräfte liegt.