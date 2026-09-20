Generalmajor Resai: Amerika hat keinen anderen Weg, als Irans Bedingungen zu akzeptieren

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Generalmajor Mohsen Resai, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke: Irans 7 Bedingungen für die Aufnahme jeglicher Verhandlungen wurden der amerikanischen Regierung mitgeteilt. Teherans Botschaft ist klar und unmissverständlich; wenn Washington aus der selbst geschaffenen Sackgasse herauskommen und nicht noch weiter darin verstrickt werden will, hat es keinen anderen Weg, als Irans Rechte und Bedingungen zu akzeptieren.