Der Fehler der US-Armee, der fast zu einem Krieg mit China geführt hätte

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna berichtete der amerikanische Sender CNN, dass die Armee dieses Landes kurz davor stand, eine Militäroperation gegen ein chinesisches Schiff durchzuführen, nachdem sie in den vergangenen Monaten und inmitten der Aggression gegen Iran mithilfe künstlicher Intelligenz falsche Informationen erhalten hatte.

Dem Bericht zufolge war die US-Armee bereit, sich einem chinesischen Schiff entgegenzustellen und an Bord zu gehen, gleichzeitig mit Flügen von Militärflugzeugen über diesem Schiff. Informierte Quellen erklärten, dass vor der Durchführung dieser Operation die erhaltenen Informationen überprüft und erneut geprüft wurden und sich herausstellte, dass die Ladung dieses Schiffes falsch identifiziert worden war.

Ein Analyst des US-Kommandos für Spezialoperationen hatte zur Bereitstellung dieser Informationen künstliche Intelligenz genutzt, und aufgrund des Angriffs amerikanischer Militärs auf dieses Schiff hätte fast ein weiterer Krieg ausbrechen können.

In dem Bericht heißt es, dass der besagte Chatbot Informationen aus offenen Quellen mit klassifizierten Informationen kombinierte und dies zu einer falschen Schlussfolgerung über die Art der auf dem Schiff befindlichen Ladung führte.

Es ist zu beachten, dass die US-Armee künstliche Intelligenz für schnelle Feldentscheidungen wie die Festlegung von Angriffszielen nutzt.