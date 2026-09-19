Reaktion Riads auf das grüne Licht der USA für den Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Anadolu erklärte die saudi-arabische Botschaft in Washington am Freitag, dass die vorgeschlagene Vereinbarung über den Verkauf von F-35-Kampfjets an dieses Land die Stärke und Beständigkeit der strategischen Partnerschaft zwischen Saudi-Arabien und den USA widerspiegle und den kontinuierlichen Prozess der Entwicklung der Verteidigungszusammenarbeit zwischen beiden Seiten bestätige.

Die saudi-arabische Botschaft schrieb in einer Nachricht im sozialen Netzwerk X: Die vorgeschlagene Vereinbarung über den Verkauf von F-35-Flugzeugen zeigt die Stärke und den beständigen Charakter der strategischen Partnerschaft zwischen Saudi-Arabien und den USA und den kontinuierlichen Fortschritt in unserer Verteidigungszusammenarbeit.

Weiter heißt es in dieser Nachricht: Die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Saudi-Arabien und den USA hat über Jahrzehnte zur Stabilität der Region beigetragen und unsere kollektiven Verteidigungsfähigkeiten gestärkt.

Zuvor, am gestrigen Tag, hatte das US-Außenministerium dem möglichen Verkauf eines militärischen Ausrüstungspakets im Wert von 24,3 Milliarden Dollar an Riad zugestimmt und den Kongress darüber informiert. Dieses Paket umfasst 48 F-35-Kampfjets und 49 Triebwerke.

Das US-Außenministerium hat erklärt, dass diese Vereinbarung die Fähigkeit Saudi-Arabiens zur Abschreckung gegenwärtiger und zukünftiger Bedrohungen erhöhen, die Verteidigung dieses Landes seines eigenen Territoriums unterstützen und das Niveau der operativen Koordination zwischen den Streitkräften Saudi-Arabiens, der USA, regionaler Kräfte und der Streitkräfte der Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) verbessern könnte.

Falls dieser Vertrag abgeschlossen wird, wird Saudi-Arabien das erste arabische Land sein, das F-35-Kampfjets erhält.