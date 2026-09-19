Weißes Haus: Trump unterzeichnete Gesetz zu Sanktionen gegen Russland und Iran

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Nachrichtensender Al-Jazeera erklärte das Weiße Haus, dass Donald Trump, der Präsident der USA, den Gesetzentwurf zu Sanktionen gegen Russland und Iran unterzeichnet habe und dieser Gesetzentwurf zum Gesetz geworden sei.

Dem Bericht zufolge regelt und erweitert dieses Gesetz die Sanktionen und Zölle gegen Russland und verhängt Verbote gegen dieses Land.

Dem Bericht zufolge verlängert das neue Gesetz auch die bestehenden Sanktionen gegen Iran.