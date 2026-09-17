Al-Mischat: saudische Lügen täuschen die arabischen und islamischen Nationen nicht mehr

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, sagte Mahdi Al-Mischat, der Vorsitzende des Obersten Politischen Rates des Jemen: Die unbegründeten Behauptungen des saudischen Regimes, der Jemen ziele auf Mekka, sind ein verzweifelter Versuch, die öffentliche Meinung zu mobilisieren. Das öffentliche Bewusstsein hat ein Niveau erreicht, auf dem die Menschen die wahre Natur des saudischen Regimes erkannt haben – eines Regimes, das, während es den Reichtum der islamischen Umma verschwendet, der Kaaba, dem Heiligen Koran und den beiden heiligen Moscheen Missachtung entgegengebracht hat.

Der Vorsitzende des Obersten Politischen Rates des Jemen fügte hinzu: Das Volk des Jemen besitzt die höchsten Grade des Glaubens und der Hingabe an die islamischen Heiligtümer, und so wie es zur Verteidigung der Al-Aqsa-Moschee, des dritten Heiligtums, kämpfte, ist es bereit, sein Leben für das heilige Haus Gottes zu opfern. Das Volk des Jemen hat sich stets dadurch ausgezeichnet und war stets an vorderster Front, indem es in öffentlichen Plätzen zornig gegen jede Beleidigung der islamischen Heiligtümer protestierte, sei es der Heilige Koran, der erhabene Prophet, das geehrte Mekka oder die edle Al-Aqsa-Moschee.

Mahdi Al-Mischat fügte weiter hinzu: Das saudische Regime hätte die Nationen der islamischen Umma mobilisieren müssen, als der verbrecherische Trump die Kaaba beleidigte und ein Bild von ihr präsentierte, das weder ihrer Heiligkeit noch ihrer Stellung würdig war. Derselbe, der den Überzug der geehrten Kaaba dem verbrecherischen Epstein schenkte, hat nun Mekka und die islamischen heiligen Stätten ins Visier genommen. Die saudischen Lügen täuschen die Nationen unserer arabischen und islamischen Umma nicht mehr; genauso wie seine früheren Behauptungen über die Bedrohung der internationalen Schifffahrt ebenfalls daran scheiterten, sie zu täuschen.

Dies geschieht, während das politische Büro von Ansar Allah im Jemen zuvor in einer Erklärung feststellte, dass die Wiederholung der saudischen Verleumdungen die Unfähigkeit dieses Regimes zeigt, die öffentliche Meinung von der Fortsetzung der Aggression und Belagerung des Jemen zu überzeugen.

Dieses Büro erklärte, dass das geehrte Mekka und andere islamische Heiligtümer bei allen muslimischen Nationen und an ihrer Spitze beim Volk des Jemen einen hohen und großen Stellenwert haben, und das Regime der Al Saud nicht behaupten kann, das Volk des Jemen in der Verehrung des geehrten Mekka und der Hochachtung der islamischen Heiligtümer zu übertreffen.

In dieser Erklärung wurde betont, dass die Heiligkeit des geehrten Mekka derjenige verletzt, der seinen heiligen Status in seinen aggressiven Kriegen missbraucht und es durch den Empfang zionistischer Juden und die Ausrichtung von Festen des Müßiggangs, des Spiels und der moralischen Verderbnis beschmutzt.