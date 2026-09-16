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Geheimes Treffen der Militärkommandeure der USA, Israels und arabischer Länder in Deutschland

16 September 2026 - 08:05
News ID: 1866189
Source: ABNA
Geheimes Treffen der Militärkommandeure der USA, Israels und arabischer Länder in Deutschland

Der Sprecher des Zentralkommandos der terroristischen US-Armee (CENTCOM) berichtete über ein geheimes Treffen der Militärkommandeure der USA, Israels und arabischer Länder in Deutschland.

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtet, gab der Sprecher des Zentralkommandos der terroristischen US-Armee (CENTCOM) bekannt, dass der Kommandeur dieses Kommandos in Deutschland Gastgeber eines Treffens mit mehreren hochrangigen Militärkommandeuren war.

Nach Berichten amerikanischer Medien fand dieses Treffen mit den Generalstabschefs Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, Kuwaits, Bahrains, Jordaniens, Ägyptens und des zionistischen Regimes statt.

Es ist erwähnenswert, dass «Brad Cooper», der Kommandeur von CENTCOM, am 14. September mit Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen Saudi-Arabiens, über die Entwicklungen in der Region zusammentraf und Gespräche führte; dieses Treffen fand zeitgleich mit dem weitreichenden Vormarsch der jemenitischen Armee statt.

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