Araghchi: Zum geeigneten Zeitpunkt werden wir die tatsächlichen Verluste Amerikas offenlegen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghchi, der Außenminister unseres Landes, als Reaktion auf die unbegründeten Behauptungen amerikanischer Beamter über die Wehrlosigkeit Irans in einer Veröffentlichung auf Englisch in einem sozialen Netzwerk:

Behauptung: Iran ist wehrlos.

Realität: Hunderte amerikanische Militärstützpunkte und -einrichtungen wurden zerstört und Dutzende amerikanische Flugzeuge in Brand gesetzt. (Quelle: Pentagon)

Das ist nur die Spitze des Eisbergs!

Zum geeigneten Zeitpunkt werden wir das tatsächliche Ausmaß der Verluste der amerikanischen Streitkräfte offenlegen, und die Schande wird bei denen bleiben, die fälschlich behaupten, Iran sei wehrlos!