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Araghchi: Zum geeigneten Zeitpunkt werden wir die tatsächlichen Verluste Amerikas offenlegen

16 September 2026 - 08:02
News ID: 1866181
Source: ABNA
Araghchi: Zum geeigneten Zeitpunkt werden wir die tatsächlichen Verluste Amerikas offenlegen

Der Außenminister unseres Landes veröffentlichte als Reaktion auf die Behauptungen der Amerikaner über die Wehrlosigkeit Irans einen Beitrag auf Englisch: Zum geeigneten Zeitpunkt werden wir das tatsächliche Ausmaß der Verluste der amerikanischen Streitkräfte offenlegen.

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghchi, der Außenminister unseres Landes, als Reaktion auf die unbegründeten Behauptungen amerikanischer Beamter über die Wehrlosigkeit Irans in einer Veröffentlichung auf Englisch in einem sozialen Netzwerk:

Behauptung: Iran ist wehrlos.

Realität: Hunderte amerikanische Militärstützpunkte und -einrichtungen wurden zerstört und Dutzende amerikanische Flugzeuge in Brand gesetzt. (Quelle: Pentagon)

Das ist nur die Spitze des Eisbergs!

Zum geeigneten Zeitpunkt werden wir das tatsächliche Ausmaß der Verluste der amerikanischen Streitkräfte offenlegen, und die Schande wird bei denen bleiben, die fälschlich behaupten, Iran sei wehrlos!

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