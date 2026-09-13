Reaktion des Beraters des Präsidenten der VAE auf das Treffen Peseschkians mit bin Zayed

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, reagierte Anwar Gargash, Berater des Präsidenten der VAE, in seinem Account auf X auf das Treffen von Khalid bin Mohammed bin Zayed, Kronprinz von Abu Dhabi, mit Massoud Peseschkian, Präsident Irans, am Rande des BRICS-Gipfels.

Gargash schrieb: Das Treffen von Khalid bin Mohammed bin Zayed mit Massoud Peseschkian, Präsident Irans, am Rande des Gipfels im Rahmen seiner Treffen mit den Staatsoberhäuptern der teilnehmenden Länder spiegelt den Ansatz der VAE wider, der auf zwei Säulen basiert — Abschreckung und Diplomatie. Denn keine von beiden wird ohne die andere wirksam sein.

Er fuhr fort: Abschreckung stärkt die Glaubwürdigkeit der Diplomatie, und Diplomatie wird dann erfolgreich sein, wenn sie von einer Position der Gleichheit und Stärke ausgeht, um letztendlich den besten Weg zur Erreichung einer stabilen und nachhaltigen regionalen Sicherheit zu gestalten.

Gargash fügte hinzu: Es sollte erwähnt werden, dass Präsident Peseschkian während der aktuellen Krise ausgewogene und rationale Positionen eingenommen und solche Erklärungen abgegeben hat. Positionen, die in dieser sensiblen Phase nicht ignoriert werden können.

Es sei erwähnt, dass Massoud Peseschkian, Präsident Irans, im Rahmen seiner Teilnahme am BRICS-Führungsgipfel mit Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi, zusammentraf und sich austauschte.