Peseschkian: Wir sind bereit, die Wirtschaftskommission Irans und Südafrikas abzuhalten

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Massoud Peseschkian, der Präsident, bei einem Treffen mit dem Präsidenten Südafrikas: Südafrika und der verstorbene Nelson Mandela waren für mich in meiner Jugend stets ein Symbol des Kampfes gegen Unterdrückung und Rassendiskriminierung, und Ihre heutige Verteidigung des unterdrückten palästinensischen Volkes ist sehr beeindruckend und lobenswert.

Der Präsident wies auf die Gemeinsamkeit der Ansichten beider Länder in internationalen Fragen hin und betonte: Wir möchten unsere Beziehungen zu Südafrika in verschiedenen Bereichen erweitern, damit diese Sicht in der Welt verbreitet wird.

Peseschkian lud den Präsidenten Südafrikas ein, nach Teheran zu kommen, und sagte: Wir sind bereit, die gemeinsame Kommission der beiden Länder abzuhalten, um die Programme der gemeinsamen Zusammenarbeit voranzutreiben und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken und zu entwickeln.

Cyril Ramaphosa, der Präsident Südafrikas, wies ebenfalls auf den Widerstand und die Standhaftigkeit des iranischen Volkes gegen die Aggression der Feinde hin und sagte: Unsere Beziehungen zu Iran waren stets von Bedeutung, und wir bemühen uns, diese Beziehung auch in Zukunft zu stärken und zu entwickeln.

Der Präsident Südafrikas verurteilte die Handlungen Israels in Gaza und sagte: Wir betrachten uns in der palästinensischen Frage zur Unterstützung verpflichtet; der verstorbene Nelson Mandela hatte die Unterstützung Palästinas betont.

Ramaphosa betonte die Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit Irans im Rahmen der BRICS und sagte: Die gemeinsame Wirtschaftskommission kann als langfristige Strategie für die Verwirklichung der Wirtschaftsprogramme zwischen den beiden Ländern fruchtbar sein.