Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Jazeera berichtet, behauptete Donald Trump, der Präsident Amerikas, heute am Sonntag, in dem Versuch, einen Teil der in diesem Land durch die Folgen von Trumps kostspieliger Aggression gegen Iran entstandenen wirtschaftlichen Probleme zu rechtfertigen, mit einer lächerlichen Behauptung: Iran will um jeden Preis eine Vereinbarung erreichen, aber ich werde keine Vereinbarung unterzeichnen, die nicht makellos ist!

Der Präsident Amerikas, der am Vorabend der Zwischenwahlen zum Kongress dieses Landes die Niederlage seiner republikanischen Parteikollegen für unvermeidlich hält, versuchte einen Teil der Niederlagen der Regierung seines Landes trotz der Ausgaben von Dutzenden Milliarden Dollar für die Aggression gegen Teheran folgendermaßen zu rechtfertigen: Der Krieg mit Iran wird vor den Zwischenwahlen oder unmittelbar danach enden!

Er behauptete, ohne auf den friedlichen Charakter des Nuklearprogramms Teherans hinzuweisen: Iran wird keine Atomwaffen erlangen; wir werden nicht zulassen, dass so etwas geschieht!

Donald Trump fuhr dann fort: Präsident Selenskyj muss die Angriffe auf Dieselkraftstoffanlagen in Russland einstellen. ... China hat uns in den letzten Jahren sehr fair behandelt. Im Bereich der künstlichen Intelligenz sind wir China voraus. ... Die Wahlen in Venezuela können nur stattfinden, wenn sie dazu bereit sind.

Trump sagte in einem anderen Teil seiner Rede auf die Frage eines Journalisten, „was ist Ihre Meinung zum Treffen der Golfstaaten und Irans?", : Das ist mir egal. Es hängt von ihnen selbst ab.