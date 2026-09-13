Wie ABNA berichtet, behauptete die Financial Times in einem Bericht, dass eine im Nordjemen ansässige bewaffnete Gruppe, die wahrscheinlich mit Ansarullah Jemen verbunden ist, die künstliche Intelligenz „Claude" des Unternehmens „Anthropic" zur Entwicklung von Lenk- und Steuerungssystemen für Raketen und Flugkörper eingesetzt hat.

Laut dem Geheimdienstbericht des Unternehmens Anthropic arbeitete diese Gruppe an drei Waffenprogrammen: einem gelenkten Flugkörper mit einem Flugcomputer auf der Hardware-Ebene eines Mobiltelefons, einer mehrstufigen ballistischen Rakete mit einer Zielreichweite von über 2000 Kilometern und einer Reihe von Raketen namens „AR2000", von denen eine Variante die Fähigkeit zum Hyperschallflug besaß.

Die Mitglieder dieser Gruppe nutzten das Programmierwerkzeug „Claude Code" praktisch als Ersatz für einen Teil der Softwareingenieure. Sie verwendeten dieses Werkzeug zum Schreiben von Lenk-, Navigations- und Steuerungssoftware, zum Verbinden von Autopilotsystemen mit Flugcomputern, zum Einstellen von Steuerungsparametern, zur Flugsimulation und zur Analyse von Testergebnissen.

Diese Personen setzten mehrere Instanzen der künstlichen Intelligenz Claude gleichzeitig ein und wiesen jeder eine separate Aufgabe zu; zum Beispiel schrieb eine Instanz Code, eine andere Instanz führte Recherchen durch und eine dritte Instanz überprüfte den generierten Code.

Anthropic erklärte, dass die Sicherheitssysteme des Unternehmens viele Anfragen im Zusammenhang mit der Waffenentwicklung blockierten, aber diese Gruppe konnte durch das Verbergen des eigentlichen Projekts und die Aufteilung ihrer Aktivitäten auf mehrere Sitzungen einen Teil der Beschränkungen umgehen.

Diese Gruppe testete schließlich einen gelenkten Flugkörper im Jemen, aber der Test scheiterte offenbar. Die Mitglieder der Gruppe wandten sich nur wenige Stunden später erneut an Claude, um die Ursache des Scheiterns zu untersuchen und die entsprechende Software zu korrigieren. Allerdings sagt Anthropic, dass es keine Beweise dafür hat, dass es dieser Gruppe gelungen ist, ein operationelles Waffensystem herzustellen.

Anthropic erklärte, dass die jemenitische Gruppe vor der Sperrung der Konten eine Reihe von Offline-Simulationswerkzeugen erstellt hatte, die für die Fortsetzung der Aktivitäten nicht von Claude oder anderer Software abhängig waren.