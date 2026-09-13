Manan Raisi: Iran ist ein Land, das nicht blockiert werden kann

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, bezeichnete Mohammad Manan Raisi am Sonntagnachmittag bei der Ehrung der Bemühungen der Versorgungs- und Verteilungskräfte für öffentliche Lebensmittel im Saal von Imam Javad (Friede sei mit ihm) des Gouverneursamts den Druck auf die Tische der unterdrückten Schichten als bittere Realität, die durch die allumfassende Blockade des Feindes verursacht wird, und erklärte: Obwohl die ungerechten Sanktionen zahlreiche Lebensschwierigkeiten verursacht haben, sind die Produzenten durch die Wahrnehmung ihrer sozialen Verantwortung auf das Feld getreten und haben nicht zugelassen, dass der Lebensunterhalt der Menschen unterbrochen wird.

Er bezeichnete die derzeitige Sackgasse an der Front der westlichen arroganten Mächte und der Zionisten als Zeichen göttlicher Hilfe und bemerkte: Die Erfahrung dieser Schlacht hat gezeigt, dass die militärischen und wirtschaftlichen Verschwörungen des Feindes sich gegen ihn selbst gewendet haben und hoffnungsvolle Horizonte der Öffnung und des Sieges vor dem widerstandsfähigen iranischen Volk erschienen sind.

Raisi betonte unter Hinweis auf die strategische Position der Islamischen Republik in den globalen Gleichungen: Die Überschneidung einzigartiger geopolitischer Merkmale, der Reichtum an Bodenschätzen, eine hochmotivierte Bevölkerungsstruktur und die Kultur des Widerstands haben Iran zu einem Land gemacht, das nicht isoliert und nicht erobert werden kann.

Er bewertete die Vermeidung falscher Berechnungen und die Kenntnis der einheimischen Vermögenswerte als lebenswichtig und fuhr fort: Unser Land gehört zu den Spitzenreitern der Welt bei den natürlichen Ressourcen, und die Verbindung dieser Fähigkeit mit dem glaubensvollen Willen des Volkes hat die Kraft gebracht, selbst den härtesten Engpässen standzuhalten.