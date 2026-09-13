Al-Jazeera: Das Ansehen Amerikas hat unwiederbringlichen Schaden erlitten

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagt ein Professor des Instituts für Höhere Studien in Doha, dass der Angriff Amerikas auf Iran im Februar das Ansehen der militärischen Macht Washingtons auf internationaler Ebene schwer beschädigt hat, und Amerika könnte schließlich gezwungen sein, die neuen auf dem Feld geschaffenen Realitäten zu akzeptieren.

Mohammad Al-Masri, Professor am Institut für Höhere Studien in Doha, sagte im Gespräch mit Al-Jazeera: Das Ansehen Amerikas hat im Verlauf des Krieges mit Iran unwiederbringlichen Schaden erlitten, und daran besteht kein Zweifel.

Zu der Behauptung von Donald Trump, dem Präsidenten Amerikas, über die Zunahme der Durchfahrt von Öltankern durch die Straße von Hormus sagte er: Verfolgungsdaten zeigen, dass in der Praxis nur sehr wenige Schiffe in der Lage sind, diesen Weg zu passieren.

Al-Masri fügte hinzu: Obwohl Amerika alle seine Kräfte für die geheime und nächtliche Durchfahrt der Schiffe eingesetzt hat, konnte es den Seeverkehr nicht einmal auf ein Niveau nahe dem normalen Zustand zurückbringen.

Dieser Universitätsprofessor sagte, dass die Situation schließlich einen Punkt erreichen wird, an dem eine der Parteien ihre Position ändern muss; entweder akzeptiert Iran die Bedingungen Amerikas, was laut ihm sehr unwahrscheinlich ist, oder Washington wird gezwungen sein, einen Teil der neuen Feldrealitäten zu akzeptieren.