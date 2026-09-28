Deutschlands Betonung der Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs gegenüber dem Druck der USA

Nach Bericht der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Anadolu sagte Johann Wadephul, der deutsche Außenminister, dass sein Land zusammen mit seinen internationalen Partnern den Internationalen Strafgerichtshof unterstützen werde, damit dieses Organ weiterhin seine Aufgaben erfüllen kann.

Unter Hinweis auf den zunehmenden Druck auf internationale Institutionen betonte er, dass die Unterstützung des Gerichtshofs für Deutschland nicht nur eine Frage der Außenpolitik sei, sondern Teil der historischen Verantwortung dieses Landes.

Amerika erkennt die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs nicht an und hat in den letzten Jahren Sanktionen gegen dieses Organ und seine Beamten verhängt. Donald Trump forderte auch letzte Woche in der Generalversammlung der Vereinten Nationen die Mitgliedstaaten auf, aus dem Gerichtshof auszutreten.