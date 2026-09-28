Moskau: Wir verurteilen die Ausweitung der Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten

Nach Bericht der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al-Dschasira erklärte der Vertreter Russlands im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in der Sitzung dieses internationalen Gremiums zum zionistischen Regime: Wir verurteilen die Ausweitung der israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Dann fügte er hinzu: Der Grund für Moskaus Position in dieser Frage ist, dass diese Maßnahme die Verwirklichung der Zwei-Staaten-Lösung verhindert.

Der Vertreter Moskaus im Sicherheitsrat fügte weiter hinzu: Es gibt keine Alternative zur Zwei-Staaten-Lösung für die Erreichung eines gerechten und umfassenden Friedens im gesamten Nahen Osten (Westasien).