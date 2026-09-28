Amerika: Wir sind gegen die Annexion des Westjordanlandes durch Israel!

Nach Bericht der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al-Dschasira erklärte der stellvertretende Vertreter Amerikas im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in der Sitzung dieses internationalen Gremiums zum zionistischen Regime, indem er seine illusorischen Behauptungen vorbrachte, unter offener Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Palästinenser: Die Entwaffnung der Hamas ist lebenswichtig, und diese Gruppe darf keine Rolle bei der Verwaltung des Gazastreifens spielen!

Der stellvertretende Vertreter Amerikas im Sicherheitsrat erklärte in einer rein verbalen Reaktion auf die Gräueltaten der Zionisten auf palästinensischem Gebiet: Wir fordern die UN auf, die Aktivitäten des «Friedensrates» und des «Nationalen Komitees für die Verwaltung des Gazastreifens» zu unterstützen. Die Vereinigten Staaten sind gegen die Annexion des Westjordanlandes durch Israel.

Er behauptete, dass alle Mitglieder der UN mit Israel bei der Entwaffnung der Hamas zusammenarbeiten müssten!