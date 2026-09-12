Verabschiedung der „Delhi-Erklärung“; BRICS fordert den Abzug Israels aus dem Libanon

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Anadolu betonten die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Mitgliedstaaten in der Delhi-Erklärung, dass sie jeglicher Zwangsumsiedlung der Palästinenser aus dem Gazastreifen ablehnend gegenüberstehen, bekräftigten ihre Unterstützung für die Rechte des palästinensischen Volkes und forderten die Einhaltung des Waffenstillstands im Libanon, die Umsetzung der Resolution 1701 des Sicherheitsrates und den Abzug der israelischen Streitkräfte aus den besetzten Gebieten des Libanon.

Die BRICS-Staats- und Regierungschefs verabschiedeten am Samstag, dem ersten Tag des achtzehnten Treffens dieser Gruppe in Delhi, einstimmig die „Delhi-Erklärung“. Sie forderten in dieser Erklärung, tief besorgt über die anhaltende Gewalt in Gaza, ein Ende jeder Politik, die auf die Zwangsvertreibung der Palästinenser aus dieser Region abzielt.

In der Erklärung heißt es, dass eine gerechte und nachhaltige Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts nur durch friedliche Mittel möglich sei und die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes, einschließlich des Rechts auf Selbstbestimmung und Rückkehr, verwirklicht werden müssten. Die BRICS-Staats- und Regierungschefs äußerten auch Besorgnis über Maßnahmen, die die unveräußerlichen Rechte der Palästinenser untergraben oder die Besatzung legitimieren und verlängern könnten.

Die BRICS-Mitglieder bekräftigten auch ihr Bekenntnis zur Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territorialen Integrität Syriens und forderten alle Parteien auf, einen friedlichen und inklusiven politischen Prozess in diesem Land zu unterstützen.