Telefongespräch zwischen den Außenministern Irans und des Sultanats Oman

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna haben Seyed Abbas Araghchi und Seyed Badr al-Busaidi, die Außenminister der Islamischen Republik Iran und des Sultanats Oman, heute Abend am Samstag in einem Telefongespräch über die jüngsten regionalen Entwicklungen und Themen von gemeinsamem Interesse gesprochen und sich beraten.