Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte Behnam Saidi, Mitglied des Nationalen Sicherheitsausschusses des Parlaments: Die Islamische Republik Iran hat mit vollständiger Überwachung und Kontrolle auf den Ein- und Ausfahrtsrouten die Straße von Hormus als mächtiges Abschreckungsinstrument gegen die übermäßigen Forderungen Amerikas erhalten.

Er verwies auch auf das bevorstehende Treffen der Diplomaten Irans und Omans, das am Montag stattfinden soll, und gab Details zu den jüngsten Vereinbarungen über den Verkehr in dieser strategischen Wasserstraße bekannt. Ein Großteil der Straße von Hormus liegt in den Küstengewässern der Islamischen Republik Iran. Im Zuge zahlreicher diplomatischer Verhandlungen mit der omanischen Seite wurde eine Einigung über die Einrichtung eines vorübergehenden Korridors für die begrenzte Durchfahrt von Schiffen erzielt. Auf diesem Korridor deuten die erhaltenen Seemeldungen darauf hin, dass Iran sowohl auf der Einfahrts- als auch auf der Ausfahrtsroute vollständige Überwachung und Kontrolle hat.

Das Mitglied des Nationalen Sicherheitsausschusses des Parlaments sagte: Diese Maßnahme darf nicht mit der Wiedereröffnung der Straße von Hormus verwechselt werden. Die Öffnung der Straße von Hormus hängt von zahlreichen Faktoren ab, deren wichtigster die Beendigung der Seeblockade, die Aufgabe von Aggressionen und Drohungen gegen die territoriale Integrität Irans und die Aufhebung der Sanktionen durch Amerika ist. Dieser vorübergehende Korridor ist nur ein Schritt nach vorn, aber die vollständige Wiedereröffnung hängt davon ab, dass Amerika seine Verpflichtungen erfüllt. Vor dem Ramadan-Krieg passierten täglich 20 Millionen Barrel Rohöl (entspricht einem Fünftel des Weltverbrauchs), 25 Prozent des weltweiten LNG und 33 Prozent des weltweiten Düngemittels diese Straße. Aber heute ist der Verkehr auf weniger als ein Zehntel jener Zeit gesunken.

Er fuhr fort: Statistiken zeigen, dass der Verkehr von Öltankern, der zuvor 128 Einheiten pro Tag erreichte, nun auf weniger als 7 kleine Tanker zurückgegangen ist, und auch das mit direkter Genehmigung der Islamischen Republik Iran. Dieser Zustand hat nicht nur die Hegemonie Amerikas herausgefordert, sondern auch schwere wirtschaftliche Schläge gegen ihre Interessen verursacht. Heute ist die Straße von Hormus für den Feind nicht nur eine Wasserstraße, sondern ein Abschreckungsinstrument im Kräftegleichgewicht der Region. Entgegen früheren Vorstellungen ist der Hauptstreitpunkt Amerikas mit Iran nicht mehr das Nuklearprogramm, sondern die Herrschaft Irans über die Straße von Hormus.

Saidi antwortete auf die Behauptung amerikanischer Beamter, die Lage in der Straße von Hormus sei normal, wie folgt: Der Feind versucht mit drei falschen Darstellungen, seinen verlorenen Ruf wiederherzustellen; erstens behauptet er, die Straße von Hormus sei nicht besonders wichtig; dann muss man fragen: Wenn sie unbedeutend ist, warum streben Sie mit aller Kraft ihre Wiedereröffnung an? Und zweitens die Behauptung der Illegalität der Maßnahmen Irans, dann muss man sie fragen: Wer hat die Sicherheit der Region durch eine Seeblockade gefährdet und diese Bedingungen geschaffen?