Yahya Saree kündigte an: 54 saudi-arabische Luftangriffe auf Jemen in den letzten 12 Stunden

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masirah berichtete, kündigte Yahya Saree, Sprecher der Streitkräfte des Jemen, an, dass saudische Kampfjets in den letzten 12 Stunden 54 Luftangriffe auf mehrere Provinzen dieses Landes durchgeführt haben.

Er sagte, dass diese Angriffe die Provinzen Al-Jawf, Marib, Taiz, Al-Hudaida, Saada und Al-Baida zum Ziel hatten.

Nach Angaben des militärischen Sprechers der jemenitischen Ansarullah wurden diese Angriffe mit F-15SA-Kampfjets durchgeführt, die vom Luftwaffenstützpunkt König Khalid in Khamis Mushait starteten.

Er kündigte außerdem an, dass ein Typhoon-Kampfjet vom Stützpunkt König Fahd in der Stadt Taif startete und einen Angriff auf die Provinz Al-Jawf durchführte.

Yahya Saree betonte, dass die anhaltenden Angriffe und Aggressionen gegen den Jemen nicht ohne Antwort und Bestrafung bleiben werden.

Gleichzeitig berichteten saudische Medien, dass in Abha und Khamis Mushait im Süden Saudi-Arabiens Luftalarmsirenen zu hören waren.

Andererseits kündigte das Gesundheitsministerium von Sanaa an, dass die Zahl der Märtyrer des Angriffs des saudischen Feindes auf das Gefängnis von Al-Jawf auf 32 Personen gestiegen ist.