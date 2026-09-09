Angriffe auf iranische Tanker beantworten wir mit der Beschießung von US-Stützpunkten

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA veröffentlichte Generalleutnant Abdollahi, Chef des Generalstabs der Streitkräfte, einen Beitrag in einem sozialen Netzwerk und erklärte: „Die aggressive US-Armee hat die iranischen Tanker zur Räumung aufgefordert, um sie anzugreifen. Daher erkläre ich, dass jeder Angriff auf iranische Tanker von den Streitkräften der Islamischen Republik Iran mit der Beschießung von US-Stützpunkten in der Region beantwortet wird.“
9 September 2026 - 09:31
News ID: 1863356
Source: ABNA
Der Chef des Generalstabs der Streitkräfte erklärte, dass jeder Angriff auf iranische Tanker zur Beschießung von US-Stützpunkten in der Region führen werde.
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