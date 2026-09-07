Netanjahu träumt wieder einmal; falsche Behauptung über das Ende des iranischen Regimes

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, hat «Benjamin Netanjahu», der Premierminister des zionistischen Regimes, in seinen jüngsten Äußerungen erneut über die Zukunft Irans fantasiert und behauptet, das Ende des iranischen Regimes stehe bevor, und Tel Aviv sei entschlossen, das System der Islamischen Republik zu stürzen.

Netanjahu wiederholte auf einer Kabinettssitzung des zionistischen Regimes anlässlich des jüdischen Neujahrs seine abgedroschenen und unbegründeten Behauptungen gegen Iran und erklärte, das iranische Regime sei geschwächt und kämpfe um sein Überleben.

Diese Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Premierminister des zionistischen Regimes in den vergangenen Monaten mehrfach ähnliche Versprechungen über den Zusammenbruch der Islamischen Republik gemacht hat, aber diese Behauptungen waren bisher nichts anderes als politische Fantasien und Medienpropaganda, um die Misserfolge dieses Regimes zu vertuschen.

Netanjahu setzte auch seine drohenden Reden fort und behauptete, dass Teheran im Falle eines iranischen Angriffs auf Israel einen Schlag erhalten werde, den es sich nicht einmal vorstellen könne.

Er sprach auch von einer «weiteren Mission» und behauptete, das zionistische Regime sei entschlossen, sie zu vollenden; Äußerungen, die eher einen Versuch der psychologischen Kriegsführung und der Erzeugung eines künstlichen Bildes von Stärke und Initiative Tel Avivs darstellen als ein tatsächlicher Erfolg.

Netanjahu spricht von der «unmittelbaren Nähe des Endes des iranischen Regimes», während die Islamische Republik Iran in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach externen Bedrohungen und Druck standgehalten hat und die Islamische Republik ihren Weg fortsetzt.

Die Wiederholung der Behauptungen Netanjahus über den «bevorstehenden Untergang» des iranischen Regimes dient in erster Linie dem innenpolitischen Konsum und wird mit dem Ziel vorgebracht, die israelische Gesellschaft und die öffentliche Meinung aufzumuntern sowie die Fortsetzung der militärischen Aktionen dieses Regimes zu rechtfertigen.