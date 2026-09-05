Europäische Union: Wir werden mit den USA und unseren Partnern zusammenarbeiten, um Druck auf den Iran auszuüben

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, gab die Europäische Union bekannt, dass sie mit den USA und ihren Partnern in der Gruppe der Sieben (G7) zusammenarbeiten werde, um Druck auf den Iran auszuüben.

Laut diesem Bericht erklärte die Europäische Union, die nie eigenständig ihren Verpflichtungen im Rahmen des Atomabkommens mit dem Iran nachgekommen ist, dass sie diesen Schritt zur Spannungsreduzierung und Stärkung der Stabilität unternehmen werde!

Diese Stellungnahme der Europäischen Union erfolgt, während der US-Finanzminister vor einigen Tagen behauptete, dass die Europäische Union offiziell der sogenannten Kampagne der «wirtschaftlichen Isolation Irans» beigetreten sei und dieser Schritt eine klare Botschaft an den Iran sende.

Scott Bessent behauptete, dass die USA gemeinsam mit ihren Verbündeten daran arbeiteten, zu verhindern, dass der Iran das globale Finanzsystem zur Finanzierung seines Atom- und Waffenprogramms sowie seiner verbündeten Kräfte in der Region nutze.