Ermittlungen gegen 50 Mitglieder des Generalstabs der US-Armee wegen Geheimnisverrats im Iran-Krieg

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Jazeera berichtet, meldete die Zeitung The New York Times unter Berufung auf Quellen, dass etwa 50 Mitglieder des Vereinigten Generalstabs der US-Armee wegen der Weitergabe von Informationen über den Iran-Krieg an die Medien überprüft werden.

Laut diesem Bericht wird sich die Untersuchung gegen die Militärangehörigen auf die Enthüllung von Informationen über den Rückgang der lebenswichtigen Munitionsbestände der US-Armee konzentrieren.

Diese Untersuchung erfolgt, nachdem kürzlich die US-Denkfabrik CSIS (Center for Strategic and International Studies) erklärt hatte, dass die Bestände an Abfangraketen «Patriot PAC-3 MSE» der USA seit dem 28. Februar um 65 % auf etwa 759 Stück gesunken sind.

Laut dem Bericht dieses US-Instituts werden jährlich nur 183 Patriot-Abfangraketen produziert, und deren Lieferung dauert etwa dreieinhalb Jahre.

Der neueste Bericht des Center for Strategic and International Studies zeigt zudem, dass die Bestände an Abfangraketen des THAAD-Systems von 452 auf 278 Raketen gesunken sind.

Diese US-Denkfabrik betonte, dass der Wiederaufbau der THAAD-Abfangraketenbestände mehrere Jahre dauern werde.

Auch der Sender NBC enthüllte kürzlich unter Berufung auf US-Regierungsbeamte, dass die US-Armee aufgrund der schnellen Erschöpfung ihrer Luftverteidigungsbestände gezwungen ist, eine Politik des «selektiven Feuers» gegen iranische Raketen und Drohnen anzuwenden.