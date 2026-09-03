Irakische „Nudschaba“-Bewegung: Trumps koloniale Träume in unserem Land werden nicht wahr

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenplattform „Al-Ahd“ erklärte Akram al-Kaabi, Generalsekretär der irakischen „Nudschaba“-Bewegung, dass Donald Trump, der US-Präsident, fälschlicherweise glaube, dass er, nachdem er im Iran keinen Sieg erringen konnte, nun im Irak einen Sieg erringen könne.

Al-Kaabi fügte hinzu: „Trump ist ein professioneller Lügner und strebt nach medialen Erfolgen, aber wir werden nicht zulassen, dass dies selbst auf propagandistischer und medialer Ebene geschieht.“

Er betonte ausserdem: „Die kolonialen Ambitionen Trumps in unserem Land Irak werden niemals verwirklicht werden.“