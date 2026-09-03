Kritik am Schweigen von UNICEF gegenüber Verbrechen an iranischen Kindern

Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte der iranische Vertreter bei der UNO am Mittwoch (New Yorker Zeit) am zweiten Tag der Sitzung des Exekutivrats des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) in New York, dass die «Luft- und Raketenangriffe der Vereinigten Staaten und des zionistischen Regimes» gegen Zivilisten auf iranischem Territorium «Kriegsverbrechen und einen Völkermordversuch» darstellten, und forderte UNICEF auf, anstatt zu schweigen, diese Angriffe klar zu verurteilen und dokumentierte Beweise über kindliche Opfer zur Priorität seiner globalen Programme zu machen.

Der iranische Vertreter kritisierte auf dieser Sitzung die Haltung von UNICEF zu den Angriffen auf die Schule in Minab und andere Gebiete und sagte: «Wenn Kinder getötet oder ihre Rechte grob verletzt werden, kann Schweigen nicht als Neutralität betrachtet werden. Eine Organisation, die Kinderrechte verteidigt, muss bereit sein, solche Verstösse klar zu verurteilen, Massnahmen zur Einhaltung des Völkerrechts zu ergreifen und den Schutz von Kindern im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit zu halten.»

Er forderte UNICEF auch zur Zusammenarbeit mit den Rechenschaftsmechanismen der UNO auf, damit Beweise für Verstösse gegen Kinderrechte zu «Wahrheitsfindung, Rechenschaftspflicht und angemessener Wiedergutmachung» führen.

Nach der Rede des Vertreters der Islamischen Republik Iran versuchte der US-Vertreter in seinen Ausführungen, die aggressiven Handlungen der Vereinigten Staaten zu rechtfertigen und behauptete, Washington handle gemäss den Kriegsgesetzen, um Schäden an Zivilpersonen und zivilen Einrichtungen zu vermeiden.

Der Vertreter der Islamischen Republik Iran wies die Behauptungen des US-Vertreters als «Lügenverbreitung, unbegründete Anschuldigungen und einen wahnhaften Versuch, die öffentliche Meinung von den barbarischen Verbrechen der beiden Regime USA und Israel abzulenken» zurück und betonte, dass Schweigen angesichts dieser Katastrophe «tatsächlich Mittäterschaft an Verbrechen» bedeute.

Der iranische Vertreter wies darauf hin, dass er in seiner Rede nur einen «winzigen Teil» der Gräuel erwähnt habe, und erklärte, das Ausmass der Verbrechen sei viel grösser als der Tod von 168 Schülern in der Schule von Minab, die Opfer in der Sporthalle von Lamerd und die jüngsten Opfer bei der Hochzeitsfeier in Sirik.

Der iranische Vertreter stellte klar, dass die Zahlen nicht auf diese Opfer und «etwa 40 weitere Kinder» beschränkt seien, die im 12-tägigen Krieg vom Juni 2025 (Khordad 1404 nach iranischem Kalender) getötet wurden.

Er betonte: «Diese Fälle werden niemals zu den Akten gelegt, und wir werden alle internationalen Rechtswege nutzen, um sie bis zur Erlangung von Gerechtigkeit zu verfolgen.»