Trump in höchster Verzweiflung: Wann wird das iranische Volk aufstehen?

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, behauptete Donald Trump, der US-Präsident, dass Amerika entgegen den Behauptungen des Senders ABC nicht versuche, den Iran an den Verhandlungstisch zu zwingen.

Trump behauptete auch mit Blick auf die wirtschaftliche Lage im Iran, dass während die Wirtschaft dieses Landes vor dem Zusammenbruch stehe, die USA die nahezu vollständige Kontrolle über die Strasse von Hormus hätten.

Er erklärte auch, dass es für Washington nicht besonders wichtig sei, ob der Iran die vorgeschlagenen Abkommen unterzeichne oder nicht, und fügte hinzu, dass er die gegenwärtige Situation jedem Verhandlungsprozess vorziehe.

Der US-Präsident bezeichnete in seiner weiteren Rede unter Verwendung einer provokativen Sprache die derzeitige Situation als «unvermeidlich» und forderte mit einer Frage zur inneren Lage Irans eine Veränderung der Kräfteverhältnisse vor Ort.

Anschliessend forderte der US-Präsident, während umfassende militärische Aggression und beispielloser wirtschaftlicher Druck seine Ziele nicht erreichten, in Verzweiflung das iranische Volk zum Aufstand auf.

Mit Selbstüberschätzung schrieb er: «Wann wird das iranische Volk aufstehen und kämpfen?»