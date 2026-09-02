Hebräische Medien: Iranische Rakete traf direkt US-Stützpunkt in Jordanien

Wie die Nachrichtenagentur ABNA meldet, erklärten die zionistischen Medien, dass einige Berichte von einem direkten Treffer iranischer Raketen auf einen der US-Militärstützpunkte in Jordanien zeugen.

Im Zuge der beginnenden Reaktion unserer Streitkräfte auf die jüngsten US-Aggressionen meldeten jordanische Medien vor wenigen Augenblicken, dass in verschiedenen Teilen des Landes mehrere Explosionen zu hören waren.

Einige unbestätigte Nachrichten deuten ebenfalls auf einen schweren Angriff und den Einschlag ballistischer Raketen auf den Luftwaffenstützpunkt „Muwaffaq as-Salti“ hin, wo sich US-amerikanische Terroristen-Soldaten befinden.

Das verbrecherische Amerika griff heute erneut Gebiete unseres Landes an, und unsere Streitkräfte haben sofort eine entschlossene und vernichtende Reaktion auf diese Angriffe eingeleitet.